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Korsanların kaçırdığı Kaptan Arsoy'un ailesi iyi haber bekliyor

NİJERYA karasularında 13 Temmuz akşamı korsanlar tarafından kaçırılan Kadıoğlu Denizciliğe ait 'Paksoy-1' isimli yük gemisinin 10 mürettebatından biri olan 1’inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy’un (30), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde...

Korsanların kaçırdığı Kaptan Arsoy'un ailesi iyi haber bekliyor
NİJERYA karasularında 13 Temmuz akşamı korsanlar tarafından kaçırılan Kadıoğlu Denizciliğe ait 'Paksoy-1' isimli yük gemisinin 10 mürettebatından biri olan 1’inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy’un (30), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan anne ve babası, çocuklarından gelecek sevindirici bir haber bekliyor
Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi Sahilleri’ndeki Abidjan Limanı'na boş olarak seyreden 'Paksoy-1' isimli Türk yük gemisine 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında çıkan korsanlar, 1’inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy ile 9 mürettebatı kaçırdı.
Türk Dışişleri Bakanlığı, korsanların kaçırdıkları mürettebat ile birlikte gemiyi terk ettiklerini, geminin Tema Limanı'na(Gana) çekildiğini açıkladı. Kaçırılan mürettebat için Türk Dışişleri tarafından Nijerya ve Gana makamları nezdinde görüşmeler sürerken, 1'inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy'un Gelibolu’da yaşayan annesi Türkan ve babası Abdurrahman Arsoy, çocuklarından umutlu bir haber gelmesini bekliyor. Aksoy çifti, olayla ilgili olarak gemi şirketinin kendilerini sürekli olarak bilgilendirdiğini söyledi. Serkan İbrahim Arsoy'un, Gelibolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, 2000 yılında Piri Reis Üniversitesi’nden mezun olduğu, 3 yabancı dil bildiği öğrenildi.

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