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Korsan fatura tahsilatçılarına dikkat

İSTANBUL, () - ELEKTRİK abonelerini korsan ödeme noktaları konusunda uyaran CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, “Tüketiciler, elektrik faturalarını yatırdıkları noktaların tahsilat yetkisi olup olmadığını...

Korsan fatura tahsilatçılarına dikkat

İSTANBUL, () - ELEKTRİK abonelerini korsan ödeme noktaları konusunda uyaran CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, “Tüketiciler, elektrik faturalarını yatırdıkları noktaların tahsilat yetkisi olup olmadığını mutlaka kontrol etmeli. Korsan olarak ifade edilen bu yerler vatandaşın parasını alıp ortadan kaybolabiliyor” dedi.

Korsan olarak adlandırılan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) izni olmadığı halde yetkisiz olarak elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturası tahsil eden ödeme noktaları, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Elektrik abonelerini korsan noktalara karşı dikkatli olmaya çağıran CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, “Tüketiciler, elektrik faturalarını yatırdıkları noktaların tahsilat yetkisi olup olmadığını mutlaka kontrol etmeli. Korsan olarak ifade edilen bu yerler vatandaşın parasını alıp ortadan kaybolabiliyor. Tüketiciler yetkisi olmayan bu yerlerde ödeme yaptıkları zaman 2-3 lira gibi işlem ücreti adı altında fazladan para veriyorlar. Daha da önemlisi, yaptıkları ödemelerin şirkete ulaşmaması nedeniyle elektrik borçları da kapanmıyor” dedi.

KREDİ KARTI BİLGİLERİNE ULAŞABİLİYORLAR

Korsan tahsilatçıların vatandaşların parasını alıp hiç ödeme yapmadıklarını ya da geç ödeyerek tüketicileri mağdur ettiğini ifade eden Genel Müdür Tekin, tahsilat esnasında kredi kartı ve kimlik bilgileri gibi kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçme tehlikesi doğduğuna dikkati çekti. Türkiye genelinde söz konusu korsan noktalar nedeniyle tüketicilerin dönem dönem mağduriyetler yaşadığını söyleyen Tekin, “Korsan ödeme noktasına fatura bedelini yatıran vatandaş, elektrik faturasını ödediğini sanırken, bir masa bir sandalye olarak ifade edilen bu kurumlar tüketicilerin fatura bedellerini toplayıp ortadan kayboluyor. Vatandaş faturasını ödediğini düşünürken borç ödenmediği için faiz işliyor ve tüketici durumdan haberdar olmazsa borcundan dolayı elektriği kesiliyor” dedi.

Vatandaşların ödeme yapacakları yerlerin yetki belgesini kontrol etmesi gerektiğini belirten Tekin, şüphelendikleri zaman ise yetki belgesini görmeyi talep etme haklarının da bulunduğunu kaydetti. 

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