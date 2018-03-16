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'Köroğlu'nun torunları' Çanakkale yolunda

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-18 MART Çanakkale Zaferi’nin 103'üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bolu Bisiklet Takımı, Yalova’ya geldi. Bolu Bisiklet Takımı’nı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman karşılayarak...

'Köroğlu'nun torunları' Çanakkale yolunda

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-18 MART Çanakkale Zaferi’nin 103'üncü yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bolu Bisiklet Takımı, Yalova’ya geldi. Bolu Bisiklet Takımı’nı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman karşılayarak sporculara kolaylıklar diledi.
Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kapsamında 'Köroğlu'nun Torunları Çanakkale'de' projesi kapsamında; Düzce, Sakarya, Yalova ve Bursa güzergahında 680 kilometre yol kat ederek, 18 Mart’ta Çanakkale’de olacak. Yola çıkan bisiklet takımı, programları çerçevesinde hareket ederek ikinci etapları olan Sakarya-Yalova etabını tamamladı.
Sporcuları Gölcük’te karşılayan Yalova Belediyespor’un Milli Bisikletçisi Bahadır Düner, Gölcük’ten Yalova’ya kadar bisikletiyle kendilerine eşlik etti. Yalova’da, Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından karşılanan bisikletçiler, kentte 1 gün misafir edildi.
Bisikletçilere lokum ikram ederek, onları Çanakkale’ye gitmek üzere uğurlayan Başkan Salman, “Yalova Belediyespor’un Milli Bisikletçisi Bahadır Düner’in dün Gölcük’te karşıladığı ve bu sabah Bursa’ya doğru yola çıkacak ekibi uğurlayarak, hayırlı yolculuklar diledik. 18 Mart günü Çanakkale’de olacak bisiklet takımına başarılar diliyor, bu vesile ile 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin şehitlerini rahmetle anıyorum” dedi.

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