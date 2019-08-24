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Korkuyla yaşayan ailenin yardım çağrısı
AYDIN'da yaşayan 18 kişilik ailenin 25 yıllık 2 katlı evde çökmeler meydana geldi. Korkuyla yaşayan ailenin babası Abdullah Tuna (58), başka bir yere taşınmaya maddi güçlerinin yetmediğinini söyleyerek, evi yıkıp yeniden yapmak için hayırseverlerin...
GENEL 23.08.2019, 09:15
AYDIN'da yaşayan 18 kişilik ailenin 25 yıllık 2 katlı evde çökmeler meydana geldi. Korkuyla yaşayan ailenin babası Abdullah Tuna (58), başka bir yere taşınmaya maddi güçlerinin yetmediğinini söyleyerek, evi yıkıp yeniden yapmak için hayırseverlerin yardımına ihtiyaçları olduğunu söyledi.
İnşaat işçisi, evli ve 10 çocuk babası Abdullah Tuna, Efeler ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde, 20 yıl önce 80 metrekare alanda 2 katlı 5 yıllık bir ev satın aldı. Evde Abdullah Tuna, eşi, çocukları, gelinleri ve torunlarından oluşan toplam 18 kişi yaşamaya başladı. 3 yıl öncesine kadar sorunsuz yaşayan aile, evin bazı bölümlerinin yıkılması nedeniyle korkmaya başladı.
İlk olarak 3 yıl önce Abdullah Tuna'nın eşi Vecide Tuna'nın(50) üzerine, evin dış kısmında bulunan ve üst kata çıkarken kullanılan beton merdiven çöktü. Yaralanan Vecide Tuna, hastaneye kaldırıldı. Bu yılın şubat ayında da mutfakta su içen Abdullah Tuna'nın üzerine, tavandaki beton parçaları düştü. Kanlar içerisinde kalan Tuna da hastanelik oldu. Her gün tavandan bir beton parçasının düşeceği endişesi taşıyan aile, korku içinde yaşamlarını sürdürüyor.
İki oğluyla birlikte yevmiye usulü inşaat işinde çalıştıklarını ve güçlükle geçindiklerini belirten Abdullah Tuna, "Sürekli iş bulamıyoruz. Çalışabildiğim sürece ailemin geçimini sağlıyorum. Sosyal güvencem bulunmuyor. Elimizden tutabilecek, yardım edebilecek insanların yardımına ihtiyacımız var. Evin bu halde olduğunu gören bir akrabamız bize 300 metrekare arsa bağışlayacağını söyledi. 'Buradan çıkın' diyorlar. Ama arsa olsa da ev yapacak gücümüz yok. Yardıma ihtiyacımız var. Tek ümidimiz yardımsever. Kendi imkanlarımızla, bu işin içinde çıkmak mümkün değil. Geçen ay Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na da konuyla ilgili başvurdum. Ama henüz bir sonuç çıkmadı" dedi. Abdullah Tuna, evin yıkılıp, yenisinin yapılması için hayırseverlerin desteğine ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.
İnşaat işçisi, evli ve 10 çocuk babası Abdullah Tuna, Efeler ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde, 20 yıl önce 80 metrekare alanda 2 katlı 5 yıllık bir ev satın aldı. Evde Abdullah Tuna, eşi, çocukları, gelinleri ve torunlarından oluşan toplam 18 kişi yaşamaya başladı. 3 yıl öncesine kadar sorunsuz yaşayan aile, evin bazı bölümlerinin yıkılması nedeniyle korkmaya başladı.
İlk olarak 3 yıl önce Abdullah Tuna'nın eşi Vecide Tuna'nın(50) üzerine, evin dış kısmında bulunan ve üst kata çıkarken kullanılan beton merdiven çöktü. Yaralanan Vecide Tuna, hastaneye kaldırıldı. Bu yılın şubat ayında da mutfakta su içen Abdullah Tuna'nın üzerine, tavandaki beton parçaları düştü. Kanlar içerisinde kalan Tuna da hastanelik oldu. Her gün tavandan bir beton parçasının düşeceği endişesi taşıyan aile, korku içinde yaşamlarını sürdürüyor.
İki oğluyla birlikte yevmiye usulü inşaat işinde çalıştıklarını ve güçlükle geçindiklerini belirten Abdullah Tuna, "Sürekli iş bulamıyoruz. Çalışabildiğim sürece ailemin geçimini sağlıyorum. Sosyal güvencem bulunmuyor. Elimizden tutabilecek, yardım edebilecek insanların yardımına ihtiyacımız var. Evin bu halde olduğunu gören bir akrabamız bize 300 metrekare arsa bağışlayacağını söyledi. 'Buradan çıkın' diyorlar. Ama arsa olsa da ev yapacak gücümüz yok. Yardıma ihtiyacımız var. Tek ümidimiz yardımsever. Kendi imkanlarımızla, bu işin içinde çıkmak mümkün değil. Geçen ay Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na da konuyla ilgili başvurdum. Ama henüz bir sonuç çıkmadı" dedi. Abdullah Tuna, evin yıkılıp, yenisinin yapılması için hayırseverlerin desteğine ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.
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