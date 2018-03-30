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Korkuteli Müftüsü resmi nikah kıydı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - MÜFTÜLERE nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, ilk kez bir çiftin nikahını kıydı. Müftülere 28 Kasım 2017'de nikâh kıyma yetkisinin verilmesinin ardından...

Korkuteli Müftüsü resmi nikah kıydı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () - MÜFTÜLERE nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, ilk kez bir çiftin nikahını kıydı.
Müftülere 28 Kasım 2017'de nikâh kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, evlendirme memurlarının giydiği cübbeyi giyerek, Tuğba Korucu- Şaban Kuyucu çiftinin nikâhını kıydı. Çiftin 'evet' demesinin ardından evlenme kütüğünü imzalatan Müftü Selim Yazıcı, tören sonrası nasihatte bulundu. Yazıcı, "Hayatınızın en önemli kararını verdiniz. 2 farklı birey olarak hayatınızı birleştirdiniz. Bundan sonra hayatın acısı-tatlısı, sevinci-hüznü ne varsa birlikte göğüsleyeceksiniz. İnşallah sizler hayatınızı Rabbimizin rızası doğrultusunda Peygamberimize yakışır bir ümmet olarak devam ettireceksiniz. Bunun sonucunda inşallah Rabbim lütfeder evlatlarınız olur, onları da aynı şuur ile iyi bir Müslüman olarak vatana, millete, insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek gibi bir vazifeniz olacak. Bu ağır bir yüktür, bunun farkında olun. Bizim meşhur '4S' formülümüz var. Bunu siz de kulağınıza küpe edin. Birincisi sevgi, ikincisi saygı, üçüncüsü sabır ve dördüncüsü sadakat" diye konuştu.
Nikah töreni, duaların okunmasıyla sona erdi.

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