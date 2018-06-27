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Korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, menfez korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf Uygun (51), yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 8.30 sıralarında, Ödemiş'in kırsal Ovakent Mahallesi, Erkekli Kahvehaneleri Mevkisi'nde meydana geldi....

Korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, menfez korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf Uygun (51), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 8.30 sıralarında, Ödemiş'in kırsal Ovakent Mahallesi, Erkekli Kahvehaneleri Mevkisi'nde meydana geldi. Ödemiş'teki bir fırından aldığı ekmekleri Ovakent'teki market ve bakkallara dağıtmaya giden Yusuf Uygun, kullandığı 35 M 7889 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, menfez korkuklarına çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Uygun, yaşamını yitirdi. Jandarma va savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Uygun'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

 

 

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