Korku evi 'hostel' oldu

İbrahim LALELİ/ ANTALYA, () - ANTALYA'da üç yıl önce üç girişimci tarafından kurulan İskelet Anahtar Evden Kaçış Oyunu, korku unsurları başta olmak üzere kurgusu tamamen yenilendi.

Beyazperdeye 'Hostel' adı ile yansıyan korku filminden uyarlanan İskelet Anahtar 'Hostel' oyunu, korku ve adrenalin meraklılarını bekliyor. 3 aylık hazırlık aşamasının ardından oyunların oynandığı stüdyonun tamamen değiştirildiğini söyleyen işletme ortağı Ahmet Çakıreli, yenilikleri anlattı. Oyunun 3 katlı bir binada oynandığını belirten Çakıreli, "Oyunumuzun adı Hostel. Burayı bir otel olarak tasarladık. Bir tarafı içinde barı, odaları olan iyi tarafı. Bir de içinde kan, korku, ölüm olan ikinci taraf. Gruplar halinde gelen oyuncular, görsel ve işitsel öğelerin korku unsurlarıyla gizlendiği evde anahtarları bularak özgürlüğe ulaşmaya çalışıyor. Buraya gelen insanları korkutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hatta daha fazlası var" dedi.

Çakıreli, şöyle devam etti:

"Dört bir yanı kameralarla izlenen, minumum 2, maksimum 5 kişilik ekiple oynanan evden kaçış oyununun ana teması bulmaca ve ipuçlarını çözüp kilitli kapıları açarak evden dışarı çıkabilmek. Binanın giriş kapısında başlayıp çatısında biten serüven, korku limitlerini zorlayarak ilerliyor. Ürkütücü fon müziğe eşliğinde binadan içeri giren yarışmacılar, zifiri karanlık evin içinde yavaş yavaş ilerleyerek hedeflerine ulaşıyor. Evin içindeki herhangi bir eşyanın içine veya altına gizlenen ipuçlarını bulup kapı anahtarlarına ulaşan yarışmacıların evden çıkması için 1 saat zamanları var. Bu süre zarfında dışarı çıkamamaları durumunda etabı bitirememiş sayılıyorlar. Aşırı korku durumunda ise kameralara el sallamaları oyunun son bulması için yeterli oluyor" diye konuştu.

Oyunu oynamak için minumum yaş sınırının 15 olduğunu, çocukların ise yanlarında ebebeynleriyle eve girebileceğini sözlerine ekleyen Çakıreli, “Evden çıkmak için zeka kullanmak çok önemli. Her şey verilecek kararlara bağlı. Bir odadan diğerine geçmek için ekip çalışması şart. Biz yarışmacıların evden çıkmaması için her şeyi yaptık. Onlar bize ve korkularına karşı yarışıyorlar. Evin her köşesini izleyen kameralarda yaptığımız kayıtları ise isteyen oyunculara veriyoruz. Nasıl korktuklarını daha sonra izleyebiliyorlar"

FOTOĞRAFLI