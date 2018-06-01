Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilmesi: 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet 

Özden ATİK / İSTANBUL,()

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve cezaevinde meydana gelen olaylarda dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 9 sanığa "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada, sanık ve avukatları son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski yarbay Mehmet Erol, eski albay Mehmet Yorgancı, eski binbaşılar Erhan Savur, Fatih Irmak, eski yüzbaşılar Kenan Keskin, Münir Sözen, eski astsubay Okan Şentürk, eski astsubay Eyüp Karahan ile tutuksuz sanık eski üsteğmen Arif Yıldırım'ın TCK'nin 309/1. maddesi uyarınca "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme, bu 9 sanığa Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun alıkonulmasından dolayı "Kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 15'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, eski üsteğmen Arif Yıldırım'ın yardım eden sıfatıyla cezalandırılmasını, Korgeneral Bekiroğlu'nun alıkonulması yönünden ise beraat etmesi gerektiğini belirterek bu sanık yönünden muhalefet şerhi düştü. Mahkeme, ceza alan tutuksuz sanık Arif Yıldırım'ın tutuklanmasına da karar verdi.

52 SANIĞA BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, eski teğmen sanık Veysel Ertem hakkında da "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, çoğu er ve uzman olan diğer 52 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetti.

