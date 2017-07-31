Korgeneral Çitil, Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'nu ziyaret etti

DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da Bölge Jandarma Komutanlığı görevini yürütürken, korgeneral rütbesi alarak Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine getirilen Korgeneral Musa Çitil, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Bu akşam saatlerinde, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile birlikte valiliğe gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından kapıda karşılandı. Vali Güzeloğlu, Korgeneral Çitil ve Tümgeneral Koç ile birlikte makam odasına geçti. Vali Güzeloğlu, Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanlığı görevinden Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine atanan Korgeneral Çitil'i ve Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Koç ile birlikte basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

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