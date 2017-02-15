Körfez ülkelerinden gelen turist Karadeniz'i kurtardı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da 2016 yılında kente yerli ve yabancı toplam 421 bin 815 turist geldi. Kente gelen yabancı turist sayısı bir önceki yıla oranla arttı. Turizmciler, Karadeniz Bölgesi'ne ağırlıklı olarak Körfez ülkelerinden turist geldiğine dikkat çekti.

Samsun'da 2015 yılında ise 379 bin 499 yerli, 36 bin 691 yabancı olmak üzere toplam 416 bin 100 turist kente gelirken 2016 yılında 368 bin 734 yerli 53 bin 11 yabancı olmak üzere toplam 421 bin 845 turist geldi. 2016 yılında gelen turist sayısında 5 bin 745 kişi azalırken yabancı turist sayısı ise artış gösterdi. Kente en çok Almanya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Rusya ve Gürcistan'dan yabancı turist geldiği belirtildi. Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı (KATİD) Murat Toktaş, 2016 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 30 azalma yaşandığına dikkat çekerek "Samsun'un 2016 yılında bir önceki seneye göre rakamlarını koruduğunu görüyoruz. Bariz bir düşüş yok. Bunun iki nedeni var. Bizim bölgemizde yerli turist hareketliliği var. 15 Temmuz sürecinde izinler iptal oldu. Ondan dolayı biraz gerileme oldu. İptal olmasaydı belki turist sayısında biraz daha yukarı çıkabilirdik. O dönem kesintiye uğrasak da sonraki dönemde bunu kapattık. Yani yerli turist çok fazla bu iç ve dış olaylardan etkilenip tatilini ertelemedi. Birinci avantajımız turistimizin yerli ağırlıklı olması. İkinci avantajımız ise bölgemize daha çok körfez ülkelerinden turist geliyor. Kayıtlarda Almanya'dan gelen turistlerin çoğu aslında gurbetçi Türkler. Körfez ülkelerinden gelen turist sayısı ile ilgili gittikçe artış var. Körfez ülkeleri de iç ve dış olaylardan çok fazla etkilenmedi. Sadece 15 Temmuz süresince yerlide olduğu gibi yabancıda da orta doğu pazarında bir aylık sıkıntımız oldu. Ondan sonra toparladı. Bizim pazarımızın avantajı yerli ve körfez ülkesi ağırlıklı olmasından dolayı biz etkilenmedik" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Ama Akdeniz, Ege İstanbul gibi bölgeler Avrupa pazarı ağırlıklı çalıştıkları için Avrupa'dan gelecek olan turist çok etkilendi olaylardan. Avrupa'dan gelecek misafirler Türkiye'deki ve sınırlarındaki hareketlilikten etkilendiler ve tatillerini Türkiye'de geçirmekten vazgeçtiler. Fakat bizim müşterilerimiz yerli ve körfez ülkeleri olduğu için o kadar etkilenmedik. Samsun özeli ve Karadeniz Bölgesi geneli olarak bunu söyleyebiliriz. Bizde Avrupalılar ile çalışıyor olsaydık biz perişandık. Samsun ve Karadeniz bölgesi bu noktada şanslı olan tek bölge oldu."

Karadeniz Bölgesi'ndeki turizmcilerin 2016 yılını büyük bir kayıpla kapatmadıklarını ancak fiyatları artırmadıkları için kar marjlarının düştüğünü dile getiren Toktaş, "Diğer bölgelere baktığınız zaman ise onlar zararla kapattılar. Doğu Karadeniz bölgesinde bir yoğunluk var. Biz son 3 yıldır bu yığılmayı orta Karadeniz'e de yaymaya çalışıyoruz. Samsun'da da bu konu ile ilgili bir hareketlilik var. Amacımız Doğu Karadeniz Bölgesine gelen turist miktarı kadar Orta Karadeniz Bölgesine de turist getirmek. İnşallah 2017 de aynı şekilde bir avantaj artış yaşamayı bekliyoruz" diye konuştu.



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