ANKARA, () - GENELKURMAY Başkanlığı tarafından başlatılan Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, 25 Ocak günü Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda, Kore Savaşı şehitlerinden Piyade Er Abdullah Kılıç ve Piyade Er Mustafa Reçber için tören düzenlendi.
Kore Savaşı şehitleri Piyade Er Kılıç ve Reçber törenle anıldı
ANKARA, () - GENELKURMAY Başkanlığı tarafından başlatılan Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, 25 Ocak günü Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda, Kore Savaşı şehitlerinden Piyade Er Abdullah Kılıç...
28 Ocak 2017 Cumartesi 13:13
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.