Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

Kore gazisinin kayıp madalya üzüntüsü son buldu

AYDIN'ın Nazili ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Hüseyin Özdemir'e (88), geçen mart ayında kaybolan madalyasının yerine, yenisi gönderildi. Zafer Mahallesi 260 Evler'de yaşayan Kore Gazisi Hüseyin Özdemir'in madalyası, geçen mart ayı içerisinde...

Kore gazisinin kayıp madalya üzüntüsü son buldu
AYDIN'ın Nazili ilçesinde yaşayan Kore Gazisi Hüseyin Özdemir'e (88), geçen mart ayında kaybolan madalyasının yerine, yenisi gönderildi.
Zafer Mahallesi 260 Evler'de yaşayan Kore Gazisi Hüseyin Özdemir'in madalyası, geçen mart ayı içerisinde kayboldu. Özdemir durumu, Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş'a iletti. Karataş da Kore Ataşesi'ne başvurarak, kaybolan madalyanın yerine yenisinin verilmesini istedi. Kore Ataşeliği isteği geri çevirmedi, Özdemir için Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı'na madalya gönderildi. Özdemir'e, Kore'den gönderilen madalya ve beratı, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük tarafından düzenlenen programla teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325