Kore Gazisi Yarbay, son yolculuğuna uğurlandı

MARMARİS'te Kore Gazisi Emekli Yarbay Fuat İrtem (91), yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti. İrtem, askeri törenle toprağa verildi.

Kore Gazisi Emekli Yarbay Fuat İrtem, bu sabah yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Marmaris Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gazi İrtem için Armutalan'daki mahalle camisinde öğle askeri tören düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İlker Özkan, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İrtem'in yakınları ile çok sayıda vatandaş cenaze törenine katıldı. Kılınan namazın ardından İrtem'in bir süre askerlerin omuzlarında taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu, Armutalan Mahallesi Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Gazi Fuat İrtem'in cenazesi, burada toprağa verildi. İrtem'den sonra Marmaris'te yaşayan bir Kore gazisi kaldığı öğrenildi.



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