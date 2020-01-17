Kore gazisi, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

AYDIN'ın Çine ilçesinde, 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Kılcıoğlu, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Mutaflar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Kore gazisi Mustafa Kılcıoğlu, dün yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Gazi Kılcıoğlu için Gölbaşı Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Mustafa Modaoğlu, Çine Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Gültekin Tekin, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, muhtarlar, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Naaşı Türk bayrağına sarılan Kılcıoğlu, Çine Müftüsü Mehmet Atay'ın ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Evciler Mezarlığı'nda toprağa verildi.