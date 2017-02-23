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Kore gazisi Akıncı, son yolculuğuna uğurlandı

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), () - AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, yüksek tansiyon ve diyabet hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Mehmet Akıncı, askeri törenle son yolculuğuna...

Kore gazisi Akıncı, son yolculuğuna uğurlandı

Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), () - AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde, yüksek tansiyon ve diyabet hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Mehmet Akıncı, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Üç çocuk, beş torun sahibi Kore gazisi Mehmet Akıncı, Osmanbükü Mahallesi'ndeki evinde geçen hafta rahatsızlanınca Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksek tansiyon ve diyabet rahatsızlığı teşhisi konulup, tedaviye alınan Akıncı, doktorların müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Kore gazisi Mehmet Akıncı için bugün öğlende, Osmanbükü Mahallesi Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Arslan, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, MHP'li İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Kılıç, İncirliova İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Ahmet Kurt, Osmanbükü Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, daire amirleri, askeri erkan ile gazinin ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Akıncı'nın bir süre askerlerin omzunda taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konuldu. Gazi Akıncı, Osmanbükü Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

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