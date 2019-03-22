Kore Büyükelçisi'nden Van'daki Kore gazileri onuruna yemek 

Behçet DALMAZ/VAN,() - KORE Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongghi Choi, Van'daki Kore gazileri onuruna yemek verdi. Yemeğe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve kentteki protokol üyeleri katıldı.

Van'a gelen Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongghi Choi, kentteki Kore gazileri onuruna dün akşam bir otelde yemek verdi. Yemekli programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Oğur, Van Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Baki ile Kore gazileri ve yakınları katıldı. Program, saygı duruşu İstiklal Marşı ve Kore Cumhuriyeti milli marşının okunmasıyla başladı.

'VEFA ÖRNEĞİ BİZİ MUTLU ETTİ'

Programda konuşan Van Valisi Bilmez, Kore devletinin gösterdiği vefa örneğinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “69 yıl önce Kore’ye gidip Kore halkı için savaşan kahraman gazi ve şehitlerimiz için Kore devletinin bu organizasyonu bizi çok memnun etti. Kore’den buraya bir gönül köprüsü kurulmuştur. İki ülke arasındaki ilişkiler daha da güçlenmiştir. Biz de Kore Büyükelçisi Choi ve beraberindeki heyeti burada ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Choi ise, 69 yıl önce Kore’nin özgürlüğünü ve barışını korumak için Türkiye’den 8 bin kilometre uzaklıktaki topraklarda kanını döken kahramanlara minnettar olduklarını belirterek, "Kore halkı sizlerin fedakarlığını ilelebet unutmayacaktır. Van’a gelişimin amacı da, Kore devletinin ve milletinin bu minnettarlığını sizlere iletmektir. Geçmişte olduğu gibi her ülke arasındaki ilişkilerin günümüzdekilerle sınırlı kalmamasını ve ilerlemesini ümit ediyorum" diye konuştu.

Vali Bilmez, programda vefat eden Kore gazilerinin ailelerine belge ile bazı Kore gazilerine de temsili heykelcikler verdi.

FOTOĞRAFLI

