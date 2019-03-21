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Kore Büyükelçisi Hongghi Choi, Van Valisi Bilmez’i ziyaret etti

KORE Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongghi Choi ve beraberindeki heyet, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti. Vali Bilmez tarafından valilik önünde karşılanan Büyükelçi Choi, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Bilmez...

Kore Büyükelçisi Hongghi Choi, Van Valisi Bilmez’i ziyaret etti
KORE Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongghi Choi ve beraberindeki heyet, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.
Vali Bilmez tarafından valilik önünde karşılanan Büyükelçi Choi, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Bilmez makamında ağırladığı Büyükelçi Choi’ye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Van’da yaşayan 18 Kore gazisinin olduğunu anlatan Vali Bilmez, Van’daki Kore gazilerinin geçen yıl Kore’ye gittiğini söyledi. Türkiye ile Kore arasında geçmişte olduğu gibi şimdi de birlik ve beraberlik içinde her anlamda işbirliğinin devam etmesi için ilişkilerin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Büyükelçi Choi ise Vali Bilmez’e göstermiş olduğu misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasındaki münasebetlerin geleceğe yönelik önemli adımlar olacağını dile getirdi. Büyükelçi Choi, ilk defa Van’a geldiğini, ziyaret kapsamında kore gazileri ve ailelerini de ziyaret edeceklerini belirterek, "1950 Kore harbi vesilesiyle kardeş ülke Türkiye ile ekonomik, kültürel anlamda ortaklığımız var. Bundan sonra işbirliğimiz artarak devam edecek. Koreli vatandaşlar Türklerin, Türkiye’nin fedakârlığını unutmayacaktır. Her zaman yâd edeceklerdir. Vatandaşların, milletlerin biraraya gelmesi birbirini tanıması önemlidir" dedi. Ziyaret, karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

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