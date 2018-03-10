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Koray Aydın: Kronik sorunların çözülmesi için alternatif İYİ Parti'dir (2)

KURUCU BAŞKAN ULUPINAR BAŞKAN SEÇİLDİ İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar'ın tek aday olduğu 1'inci Olağan İl Kongresi'nde 442 oy kullanılırken 14'ü boş, 1'i geçersiz, 427'si geçerli sayıldı. Başkan Ulupınar, yönetim...

Koray Aydın: Kronik sorunların çözülmesi için alternatif İYİ Parti'dir (2)

KURUCU BAŞKAN ULUPINAR BAŞKAN SEÇİLDİ
İYİ Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar'ın tek aday olduğu 1'inci Olağan İl Kongresi'nde 442 oy kullanılırken 14'ü boş, 1'i geçersiz, 427'si geçerli sayıldı. Başkan Ulupınar, yönetim kurulu listesinde 6, il disiplin kurulu listesinde ise 2 isimde değişiklik yaptı. Kurucu listede yer alan İsmail Vatansever, Hayri Köseoğlu, Hacer Hande Güven, Sevim Kayahan, Sevil Duru, Songül Birçek yeni listede yer almadı. 6 ismin yerine ise CHP’den İYİ Parti’ye geçen Serkan Uçma, Oğuz Gül, Başak Akman, Işık Kaftan, Huriye Erman Öztin ve Canan Gülbayrak getirildi. 9 kişilik İl Disiplin Kurulu’nda Bayram Ata ve Şenay Atalay'ın yerine, Oya Çondur ve Bilgen Eriş yazıldı. Cinsiyet kotasında hassas davranan parti, değişiklikleri bu doğrultuda gerçekleştirdi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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