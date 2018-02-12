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Köprüdeki eylem trafiği durdurdu; eylemci yaklaşık 1 saat sonra teslim oldu

15 Temmuz Şehitler köprüsünde eylem yapan kişi nedeniyle trafik Ankara istikametinde durdu.

15 Temmuz Şehitler köprüsünde eylem yapan kişi nedeniyle trafik Ankara istikametinde durdu. Olay, saat 18.50 sıralarında 15 Temmuz Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Ankara istikametinde köprü üzerine gelen Metin Yılmaz, aracını iki şeridi kapatacak şekilde park etti. Aracına, Güneydoğu gazisi olduğunu ve dolandırıldığını ileri süren yazıların olduğu pankart asan Metin Yılmaz, havaya ateş etmeye başladı. Bildirilmesi üzerine aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eylem nedeniyle Ankara istikametinde trafiği kapattı. Özel harekat polisleri, eylem yapan Metin Yılmaz'ın çevresinde önlem aldı.

Bu sırada müzakereci polisler Metin Yılmaz ile konuşarak, onu ikna etti. Yılmaz müzakereci polislere elindeki tabancayı verdikten sonra teslim oldu. Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından gözaltına alınan Metin Yılmaz, Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Köprünün trafiğe açılmasıyla duran trafik normale döndü. Üzerindeki pankart sökülen araç, Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne çekildi. Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelinin eylem yaptığı bir şeridi trafiğe kapatarak delil araştırması yaptı. Olay yerinde 10'u aşkın boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Metin Yılmaz'ın polisteki ilk ifadesinde, Güneydoğu gazisi olduğunu ve amcasınınoğlu tarafından bütün parası alınarak dolandırıldığı için böyle bir eyleme giriştiğini söylediği öğrenildi.
Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

(Görüntülü Haber) Köprüdeki eylem trafiği durdurdu; eylemci yaklaşık 1 saat sonra teslim oldu (7)
(Görüntülü Haber) Köprüdeki eylem trafiği durdurdu; eylemci yaklaşık 1 saat sonra teslim oldu (7)
(Görüntülü Haber) Köprüdeki eylem trafiği durdurdu (6)
(Görüntülü Haber) Köprüdeki eylem trafiği durdurdu (6)
(Görüntülü Haber) Köprüdeki eylem trafiği durdurdu (5) (Eylemcinin görüntüsü)
(Görüntülü Haber) Köprüdeki eylem trafiği durdurdu (5) (Eylemcinin görüntüsü)
(Görüntülü Haber) Köprüdeki eylem trafiği durdurdu (4)
(Görüntülü Haber) Köprüdeki eylem trafiği durdurdu (4)
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