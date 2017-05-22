Köprüçay manzaralı uçurum pozu

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'ndeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyonu'nun pek bilinmeyen üst kısımlarında yeni bir kanyon keşfedildi. Gezginler, yaklaşık 200 metrelik uçurumda dev kayalıklar arasından muhteşem Köprüçay manzarasıyla poz veriyor.Bölgedeki halkın 'Tazı Kanyonu' olarak adlandırdığı ve Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası kanyon, tatilci ve turistlerin son dönemdeki en gözde merkezi haline geldi. 14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde, her yıl binlerce tatilci ve turistlerin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için ziyaret ettiği bölgenin üst kısımlarında belirlenen kanyonun muhteşem manzarası, doğa yürüyüş gruplarını kendine çekiyor.Bilgelik Vadisi olarak da adlandırılan Köprüçay Vadisi'nin sahip olduğu kanyonların İskandinav ülkelerinin fiyortlarından çok daha güzel olduğunu anlatan Patika Doğa Yürüyüş Grubu temsilcisi Nusret Yakışıklı, sadece yerli halk tarafından bilinen Tazı Kanyonu'nun en tepesinde dev kayalıklar arasından Köprüçay Nehri'ni de tam olarak gören noktadan çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştıktan sonra büyük ilgi görmeye başladığını söyledi.Tazı Kanyonu'nun muhteşem manzarasının kısa sürede ulusal ve uluslararası gezginlerin dikkatini çektiğini belirten Yakışıklı, "Milli parka gelen ziyaretçiler için burada fotoğraf çektirme isteği adeta bir tutku halini aldı. Rafting yapılan bölgenin 10 kilometre kuzeyinde. Kayalıkların nehirden yüksekliği de 200 metre civarında" dedi.Nusret Yakışıklı, Tazı Kanyonu'nun dünyaca ünlü Arizona'daki Horseshoe Bend ve İskandinavya fiyortları gibi seyyahların popüler bir noktası haline geleceğinden hiç şüphesi olmadığını söyledi.

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