Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil
DSP lideri Aksakal: Tek başına...
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23 Haziran
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23...
Flaş... CHP'den seçim iptaline sert tepki
CHP'den seçim iptaline sert tepki
Son dakika.... İstanbul'da seçimler yenileniyor
İstanbul'da seçimller yenileniyor

Köprü geçiş cezası mağdurları, Başdenetçi Malkoç ile görüştü

İSTANBUL'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde güzergâh ihlali yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesilen sürücülerden oluşan bir heyet, sorunlarının çözümü için Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile görüştü. Kamu Başdenetçisi...

Köprü geçiş cezası mağdurları, Başdenetçi Malkoç ile görüştü
İSTANBUL'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde güzergâh ihlali yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesilen sürücülerden oluşan bir heyet, sorunlarının çözümü için Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile görüştü.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, makamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde güzergah ihlali yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesilen sürücülerden oluşan bir heyeti kabul etti. Ziyarette sürücüler, bazı cezaların aracın değerinden fazla olduğunu söyleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Şeref Malkoç ise, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bir hak arama kurumu olduğunu, idare ve vatandaşlar arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi. Malkoç, kuruma yapılan her başvuru gibi köprü geçiş cezası ile başvuruların da titizlikle incelenip sonuçlandırılacağını ifade etti.
'VATANDAŞLARA BİLGİ VERİLMEDİ'
Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki cezalı geçişlerin geçen sene AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım önderliğinde gerçekleştirilen bir çalışmayla affedildiğini hatırlattı. Ağaoğlu, "Bu yıla girince de, birinci köprüde ilk üç ay biriktirilen cezalar muhataplara bildirilmeye başlandı. Bunun anlamı birinci köprüden geçişi serbest zannedilen araçların geçişi meğer serbest değilmiş. Fakat bu konuda vatandaşlara bilgi verilmemiş. Birinci sınıf araç olmasına rağmen ruhsatında kamyonet ve panelvan yazan araçlara ceza yazmış UKOME. UKOME’nin kararı bu şekilde duyurulmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sitesinde bile böyle duyurulmadığına dair elimizde belgeler var" dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu'na bugüne kadar köprü geçiş cezası ile ilgili 600’e yakın başvurunun olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328