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Köpekten kaçıp, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

ARDAHAN’da köpekten korkup, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince indirildi. Kaptanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde köpek tarafından kovalanan sokak kedisi, yaklaşık 20 metrelik ağaca çıktı. Çevrede dolaşan köpek...

Köpekten kaçıp, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
ARDAHAN’da köpekten korkup, çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince indirildi.
Kaptanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde köpek tarafından kovalanan sokak kedisi, yaklaşık 20 metrelik ağaca çıktı. Çevrede dolaşan köpek nedeniyle uzun süre ağacın tepesinde kalan kediyi gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir itfaiye eri, merdivenli itfaiye aracıyla kediyi bulunduğu yerden indirdi. Kedi gözden kaybolurken, çevrede toplanan meraklı vatandaşlar, o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. 
İtfaiyeye haber veren Özge Yıldız, “Köpek kediyi kovaladı. O da korkusundan ağaca çıktı. Köpeğin buralarda dolaşmasından korkan kedi, aşağı inmedi. İtfaiyeye haber verdik. Kurtarılmasına çok sevendik” dedi.

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