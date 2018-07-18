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Köpekleriyle birlikte hastaneye geldi

KARAMAN'da, sinir krizi geçiren ve ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşe Erkuş, (25), iki köpeğiyle hastaneye geldi. Sedye üzerinde acil servise alınan Erkuş, kendi rahatsızlığını unutup, arkadaşına sürekli köpeklerinin nerede olduğunu...

Köpekleriyle birlikte hastaneye geldi
KARAMAN'da, sinir krizi geçiren ve ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşe Erkuş, (25), iki köpeğiyle hastaneye geldi. Sedye üzerinde acil servise alınan Erkuş, kendi rahatsızlığını unutup, arkadaşına sürekli köpeklerinin nerede olduğunu sorup, kaybolmamaları için araca götürmesini söyledi.
Olay, dün akşam saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Ayşe Erkuş, belirlenemeyen nedenle sinir krizi geçirmesi üzerine arkadaşı, 112 Acil servisi arayıp ambulans istedi. Erkuş, sağlık görevlileri tarafından ambulansa konulduğu sırada iki köpeği de peşinden gelip ambulansa bindi. Bunun üzerine sağlık görevlileri köpekleri indirmek istedi. Erkuş da köpekleriyle birlikte hastaneye gideceğini ısrar edip, daha fazla fenalaşması üzerine sağlık görevlileri köpeklerinde ambulansta gelmesine izin verdi. Karaman Devlet Hastanesi'ne getirilen Erkuş, sedye üzerinde ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada, yanında bulunan arkadaşına sürekli köpeklerinin nerede olduğunu sordu. Ardından arkadaşına kaybolmamaları için köpekleri araca almasını söyledi. Köpeklerden biri Erkuş'un peşinden diğeri de arkadaşıyla birlikte hastaneye girdi. Ardından görevlilerin uyarısı üzerine arkadaşı köpekleri hastaneden çıkartıp, kendi aracına götürdü. Erkuş'un yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. 

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