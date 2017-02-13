Köpeklerin yaraladığı karaca tedaviye alındı

Ayhan ACAR / BARTIN'ın Gökçekıran Köyü'nde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, hayvanat bahçesinde tedaviye alındı.

Köyde oturan 55 yaşındaki Hayrettin Alpay, hayvanlarını otlatmak için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki tarlaya gittiğinde köpeklerin bir karacaya saldırdığını gördü. Alpay, taş ve sopayla köpekleri uzaklaştırarak karacayı kurtardı. Alpay, köpeklerin ısırması sonucu yaralanan karacayı eve götürüp Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verdi. Veteriner Tolga Kandıralı, 4 yaşındaki karacaya ilk müdahaleyi yaptı. Karaca, uygulanan tedaviden sonra Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'ndeki hayvanat bahçesine götürüldü. Karacanın, burada tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.



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