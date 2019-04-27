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Köpeklerin saldırısında yaralanıp, denize düşen kazı balıkçılar kurtardı

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde sokak köpeklerin saldırısı sonucu kanadından yaralanıp, denize düşen Çin kazı, balıkçılar tarafından kurtarıldı. Alaplı Sahil Park’ta dolaşırken sokak köpeklerin saldırısına uğrayan Çin kazı,...

Köpeklerin saldırısında yaralanıp, denize düşen kazı balıkçılar kurtardı
ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde sokak köpeklerin saldırısı sonucu kanadından yaralanıp, denize düşen Çin kazı, balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Alaplı Sahil Park’ta dolaşırken sokak köpeklerin saldırısına uğrayan Çin kazı, denize düştü. Kanadından yaralandığı görülen kazın kurtarılması için limandaki balıkçılara haber verildi. Tekne ile kazın yanına giden balıkçılar, ağ yardımıyla hayvanı kurtarım karaya çıkardı. Balıkçı Ali Gemici, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verdi. Kazı kurtardıkları için mutlu olduklarını söyleyen Gemici, "Vatandaşlar bize denize yaralı bir kazın düştüğünü söyledi. Kazın uçamadığını fark edince sudan çıkarmak istedik. Ama yakalayamadık. Ağ yardımıyla yakalayarak karaya çıkardık. Veteriner muayene etti. Sanırım sahibi varmış. Birkaç gün içinde çıkmazsa bize bakacağız" dedi.
Kazın tedavisine başlayan veteriner hekim Emrullah Topuzoğlu, hayvanın kanadında küçük bir yara olduğunu belirterek, "Kaz evcilleştirilmiş. Muhtemelen sahibi var. Kanadında yaralanmış. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşacak" dedi.

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