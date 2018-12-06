Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi sonrası doğaya salındı

GİRESUN’da, sokak köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.
Tirebolu ilçesinde, köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Giresun Belediyesi Hayvan Tedavi Merkezi'ne götürülen karaca, tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.
Tirebolu ilçesinde, köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Giresun Belediyesi Hayvan Tedavi Merkezi'ne götürülen karaca, tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.
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