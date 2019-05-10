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Köpek saldırısında liselinin öldüğü ilçede önlemler artırıldı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, ocak ayında köpeklerin saldırısı sonucu lise öğrencisi Mehmet Özer'in (14) yaşamını yitirmesinin ardından sokak köpeklerine karşı önlemler artırıldı. Belediye Başkanı...

Köpek saldırısında liselinin öldüğü ilçede önlemler artırıldı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, ocak ayında köpeklerin saldırısı sonucu lise öğrencisi Mehmet Özer'in (14) yaşamını yitirmesinin ardından sokak köpeklerine karşı önlemler artırıldı. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Köpekleri toplayarak, kısırlaştırma yapıyoruz, kulaklarına küpe takıyoruz. Yemlemeleri artırdık, alanları genişlettik" dedi.
Hacılar'da, 4 Ocak'ta meydana gelen olayda, okul çıkışı lise öğrencisi Mehmet Özer, yaklaşık 25 sokak köpeğinin saldırısında yaşamını yitirdi, arkadaşı Hacı Ali Tuğrul (14) ise yaralandı. Belediye Başkanı Özdoğan, ilçede benzer olayların yaşanmaması için çeşitli önlemler aldıklarını söyledi. Özdoğan, "Elim hadiseden sonra kamuoyunda 'Hiçbir şey yapılmadı' gibi bir algı oluştu. Bizim önce bir veteriner hekimimiz yoktu. Bünyemize bir veteriner hekim kattık. Biz kendi ekibimizle birlikte ve profesyonel bir firma ile seri bir şekilde olaya müdahale ettik. Veteriner hekim ve ekibimizle Büyükşehir'den de destek alarak köpekleri toplayarak, kısırlaştırma yapıyoruz. Kafesleme yöntemi ile de yakalayarak, köpekleri kısırlaştırıyoruz. Kulaklara küpeleri takıyoruz. Yemlemeleri artırdık, alanları genişlettik. Kontrollerimizi artırdık. İnsanlarımızda duyarlılık, bilinç arttı" diye konuştu.
'BÜTÜN TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ'
Başkan Özdoğan, köpekleri kayıt altına alacaklarını belirterek, şunları söyledi:
"Yazın bağ ve bahçelerde kalanlar, bu hayvanları bekçi köpeği olarak aldıkları için bir şeyi savunmaya odaklanmış oluyorlar. Uzmanlara göre köpeğin belirli bir şekilde yemi verilirken bir anda kışın bırakılınca değişimler ortaya çıkabiliyor. Yine uzmanların söylediğine göre sokak köpeklerinin bu kadar saldırgan olması da çok görülmüş bir şey değil. Bundan sonraki süreçte bağlarda bulunan köpekleri kayıt altına alacağız. Bu köpekleri kontrol edip küpeleme  yapacağız. Hacılar'da psikolojik bir travma yaşandı. Bir daha yaşanmaması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda bütün tedbirlerimizi alıyoruz. İnsanlarımızı bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyorum. Kışa girerken köpeklerini bize teslim etsinler onların aşılarını, küpelemelerini yaptırsınlar. Biz de bu konuda vatandaşlarımıza her türlü hizmeti vereceğiz."

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