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Köpek, kediye annelik yaptı
GENEL 10.01.2020, 15:01
Cemil SEVAL/MANİSA, ()- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, köpeğin kediyi emzirdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
2'nci Anafartalar Mahallesi'ndeki Gıda Çarşısı'nın önünde bulunan çimenlik alanda, sokak köpeği ile kedinin dostluğunu görenler hayrete düştü. Köpeğin, kediyi emzirerek annelik yaptığı o anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
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