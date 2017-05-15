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Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Akkonak Mahallesi'nde oturan 48 yaşındaki Müzeyyen Akçalı'ya ait Rus finosu cinsi 'Lokum' adlı köpek, kimliği belirsiz 1 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından...

Köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Akkonak Mahallesi'nde oturan 48 yaşındaki Müzeyyen Akçalı'ya ait Rus finosu cinsi 'Lokum' adlı köpek, kimliği belirsiz 1 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, köpeğinin çalındığını öğrenince şok geçirdiğini söyleyen Akçalı, can dostunun bulunmasını istedi.
Köpek hırsızlığı, geçen 1 Nisan'da, saat 07.30'da, Merkezefendi İlçesi Akkonak Mahallesi'ndeki Tıpırdamaz Apartmanı'nda yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, apartmanın çevresindeki duvardan atlayarak köpeğin kulübesinin bulunduğu yere geldi. Köpek ile yakından ilgilenen ve bir süre seven kişi, etrafı kontrol ettikten sonra tasmasını çıkararak hayvanı serbest bıraktı. Ardından apartmanın karşısına bıraktığı aracına götürdü. Daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin çalınması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Köpeği Lokum'un çalındığını yaklaşık 2 saat sonra fark eden köpeğin sahibi evli ve 2 çocuk annesi Müzeyyen Akçalı, durumu polise bildirdi. Polis hırsızın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
"LOKUMU GÖREMEYİNCE ŞOK GEÇİRDİM"
Köpeği lokuma 3 yıldan bu yana baktığını belirterek, "Benim artık bir evladım gibi olmuştu. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Yerinde göremediğim zaman şok geçirdim. Çalındığı günden beri tasması olduğu gibi duruyor. Elime bile alamıyorum. Her seferinde çok üzülüyorum. Psikolojik açıdan ailecek bunalıma girdik. Polise şikayet ettik. Parmak izlerini aldıklarını söylediler. Onlar da araştırıyor. 1.5 aydır bir sonuç çıkmadı. Köpeğimin değeri yaklaşık 1200 liraydı. Bulana gönlümden koptuğu kadar ödül vereceğim" dedi.

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