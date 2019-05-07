Köpek, dans gösterisi sırasında sahneye çıktı

ANTALYA'da dans festivali kapsamında sahnede gösterilerini sunan dansçıların yanına gelen köpek, koreografinin parçasıymış gibi davranışlar sergiledi.Akdeniz Üniversitesi'nde, 29 Nisan Dünya Dans Günü kutlamaları kapsamında dans festivali düzenledi. Farklı illerden birçok dans grubunun katıldığı festivale, Antalya'nın önde gelen dans eğitim merkezlerinden FHC Sahne Sanatları Akademisi dansçıları performansları ile damga vurdu.FHC dansçıları sahnede gösterilerini sunarken, bir köpek dansçıların yanına gelip, koreografinin parçasıymış gibi davranışlar sergiledi. Bu durum seyirciler tarafından alkışlandı.Şov esnasında böyle bir sürpriz beklemediklerini belirten dans eğitmeni Fatih Haktan Coşkun, doğanın en güzel armağanı olan hayvanları çok sevdiklerini, sahneye çıkan bu sürpriz misafirle birlikte koreografilerini tamamlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

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