Köpek, 5 uçağa pas geçirtti

Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL, () ATATÜRK Havalimanı'na iniş için kullanılan 05-23 numaralı piste giren köpek, 5 uçağı pas geçirtti.

Saat 10.50 ile 11.00 arasında 05-23 pistine iniş için Florya yönünden Ataköy'e doğru alçalan bir uçağın pilotu, pistte köpek görünce inmekten vazgeçerek pisti pas geçti. Arka arkaya iniş için sıra bekleyen diğer 4 uçakt da pisti pas geçmek zorunda kaldı. Haber verilmesi üzerine Devlet Hava Meydanları ekipleri pist çevresinde dolaşan köpek veya köpekleri yakalamak için seferber oldu. Ekipler, köpeğin pist bölgesine nereden girdiğini tespit etmeye çalışıyor.