Köpeğini bulana para ödülü verecek

Esra AKSU/SİNOP, () - SİNOP'un Soğucak köyünde oturan Şaban Çetin, evinin önünden kaybolan köpeğini bulana para ödülü vereceğini söyledi.
Soğucak köyünde Şaban Çetin'e ait 'Barut' isimli köpek, 1 Haziran'da kayboldu. Köpeğini tüm aramalarına rağmen bulamayan Çetin, bulana para ödülü vereceğini söyledi. Şaban Çetin, "3 yaşındaki 'Barut' isimli köpeğim evimin önündeyken kayboldu. Günlerdir bakmadığımız aramadığımız yer kalmadı. Bulana para ödülü vereceğim" dedi. Çetin, ödülün miktarını açıklamadı.
FOTOĞRAFLI
Esra AKSU/SİNOP, () - SİNOP'un Soğucak köyünde oturan Şaban Çetin, evinin önünden kaybolan köpeğini bulana para ödülü vereceğini söyledi.