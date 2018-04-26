Köpeğin koyuna saldırısı kamerada

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde sahibinin arkasından koşan Kangal cinsi köpek, bir çiftlikteki, değeri 4 bin lirayı bulan Dorper cinsi koyuna saldırdı. Koyunu boğazından ısırıp, ağılın dışına sürükleyen köpeğin saldırma anı, çiftliğin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kaydında, çiftlikte çalışanların ve yavru bir köpeğin saldırgan köpekle mücadelesi de yer aldı.Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Ersoylar Çiftliği'nde meydana geldi. Honaz istikametine doğru sahibinin kullandığı traktörün arkasından koşan kangal cinsi bir köpek, bir anda yolunu değiştirip, yol kenarındaki çiftlikte otlayan koyunların arasına daldı. Köpeğin gelmesiyle tanesinin değeri 4 bin lirayı bulan Dorper cinsi koyunlar, ağıla koştu. Peşlerinden çiftliğin içini giren köpek, koyunlardan birini boynundan ısırıp, ağılın dışına doğru sürükledi. Çiftlik çalışanları koyunun boynundan ısıran köpeği uzaklaştırmaya çalıştı, ancak engelleyemedi. Saldırgan köpek, koyunu ısırıp telef etti, çiftlik çalışanları demir çitin ardından tüfekle ateş edip, taş atarak köpeği uzaklaştırdı.Köpeğin saldırma anı ve çiftlik çalışanlarının köpekle mücadelesi, güvenlik kamerasına tarafından kaydedildi. Çiftliğin sahibi Fevzi Ersoy, olayla ilgili jandarmaya şikayetti bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.Olay sırasında çiftlikte bulunan Berru Havin Karabulut, yaşanan bu durumdan çok etkilendiğini belirterek, "Köpek bir anda çiftlik içindeki koyunlara saldırdı. Birini boynundan ısırıp dışarıya sürükledi. Biz normalde koyunların yanında olurduk. İyi ki köpek saldırdığı sırada çocuklar ya da biz ağılda değilmişiz. Yoksa köpek bize de saldıracaktı. Çok korktum" dedi.

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