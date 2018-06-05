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Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp çeken sürücüye ceza

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - ANTALYA'da köpeğini kamyonetine bağlayarak götüren sürücüye, idari para cezası verildi. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, Antalya- Aksu karayolunda seyreden kamyonetin arkasına bağlanarak bir köpeğin...

Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp çeken sürücüye ceza

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - ANTALYA'da köpeğini kamyonetine bağlayarak götüren sürücüye, idari para cezası verildi.
Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, Antalya- Aksu karayolunda seyreden kamyonetin arkasına bağlanarak bir köpeğin çekilerek götürülmesinin yer aldığı görüntülerin kendilerine ulaşmasının ardından sürücü hakkında ilgili yerlere şikayette bulunduklarını söyledi. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonucu belirlenen 07 AAF 251 plakalı kamyonetin sürücüsüne, Aksu Kaymakamlığınca Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası kesildiğini belirten Yanık, Antalya Candost Derneği olarak sürücü hakkında suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.
Derneğin şikayetinde yer alan ve başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, karayolunda seyir halinde bulunan kamyonetin arkasına boynundan bağlanan köpeğin, zorla koşturulmaya çalışıldığı görülüyor.

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