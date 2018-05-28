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Köpeği ezen şoförün işine son verildi

AYDIN'ın Efeler İlçe Belediyesi'nde görevli bir şoförün, şantiyenin kapısında yerde yatan köpeği ezerek ölmesine neden olduğu ve olayın ardından araçtan inmeden yoluna devam ettiği için işine son verildi. Olay, bugün sabah saatlerinde...

Köpeği ezen şoförün işine son verildi
AYDIN'ın Efeler İlçe Belediyesi'nde görevli bir şoförün, şantiyenin kapısında yerde yatan köpeği ezerek ölmesine neden olduğu ve olayın ardından araçtan inmeden yoluna devam ettiği için işine son verildi.
Olay, bugün sabah saatlerinde Kocagür Mahallesi'ndeki Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde meydana geldi. Temizlik işlerine ait kamyonu kullanan şoför, şantiye girişinde yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Şoför durmadan yoluna devem ederken, köpek birkaç adım gittikten sonra yere yığılarak öldü. Yaşanan olay saniye saniye şantiyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Hayvan severler görüntüleri sosyal medyada paylaşınca Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan olaya sessiz kalmadı. 
İŞİNE SON VERİLDİ
Belediye Başkanı Mesut Özakcan yaptığı yazılı açıklamada, "Pazar günü sabaha karşı Temizlik İşleri Şantiyemizin rutin araç girişlerinin yapıldığı, elektrik motorlu ana kapıya yaklaşan temizlik aracı, görev dönüşü şantiye sahasına girmek üzere kapının açılmasını beklemiştir. Ancak köpeğimiz, araç sürücüsü tarafından fark edilememiştir. İstenmeden yaşanan bu elim kazada şantiyenin bir ferdi gibi sevilen köpeğimiz hayatını kaybetmiştir. Sorumlular hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur ve kazaya sebep olan şahsın iş akdi feshedilmiştir" denildi.

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