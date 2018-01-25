Köpeği aracın arkasında sürüklenmesine tepki

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, bir aracın arkasına iple bağlanan köpeğin sürüklenerek götürülmesi büyük tepki gördü.Olay, Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'ndea meydan geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir otomobilin arkasına bağlı köpeğin cansız halde sürüklenerek götürülmesi hayvanseverlerin tepkisine yol açtı. Mersin Hayvanları Koruma ve Sahiplendirme Platformu’nun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Rottweiler cinsi köpeğin bir arazi aracının arkasına bağlı sürükleniyor. Görüntüyü kaydeden kişinin, "Mersin’in Erdemli ilçesinde bir pikabın arkasında köpeği bağlayarak sürüklüyor. Köpek az önce koşuyordu şu an ölmüş vaziyette" konuşması da yer aldı. Köpeği sürükleyen aracı sınıf öğretmeni olduğu iddia edilen A.D.'nin kullandığı öne sürülürken, Erdemli Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı.FOTOĞRAFLI