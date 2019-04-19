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Köpeğe ve yavrularına sahip çıktı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde lokal işletmeciliği yapan Bülent Aktaş'ın, İznik Gölü sahilinde 4 ay önce gebeyken bulduğu köpek 2,5 ay önce 9 yavru dünyaya getirdi. Aktaş, köpek ve yavrularını ciğer, kemik ve etle besliyor. Orhangazi'de...

Köpeğe ve yavrularına sahip çıktı
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde lokal işletmeciliği yapan Bülent Aktaş'ın, İznik Gölü sahilinde 4 ay önce gebeyken bulduğu köpek 2,5 ay önce 9 yavru dünyaya getirdi. Aktaş, köpek ve yavrularını ciğer, kemik ve etle besliyor.
Orhangazi'de lokal işleten Bülent Aktaş, 4 ay önce pikniğe gittiği İznik gölü sahilinde gebe av köpeği buldu. Aktaş'ın sahiplendiği köpek, 2,5 ay önce 9 yavru dünyaya getirdi. Bülent Aktaş, köpeğe ve yavrularına gözü gibi bakıyor. Gün içinde vakit buldukça köpeklerin yanına gelen Aktaş'ı fark eden köpekler etrafından ayrılmıyor.
'HERKES DUYARLI OLSUN'
Aktaş, "Anne köpeği yaklaşık 4 ay önce göl kenarında buldum. Biz buraya geldikçe köpeği sahiplendik ve beslemeye başladık. Sonrasında hamile olduğunu anladık. 2,5 ay önce de 9 tane yavru dünyaya getirdi. Yavruları ilk etapta veteriner desteği alarak sütle besledik. Şimdi ise kendi imkanlarımızla kasap arkadaşların da yardımı ile ciğer, kemik ve etle beslemeye çalışıyoruz" dedi.
Yavrulardan 3 tanesinin sahiplenildiğini de belirten Bülent Aktaş, "Alana helal olsun, bakmayana ise vebal olsun. Lütfen sokak hayvanları konusunda herkes duyarlı olsun" diye konuştu.

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