Köpeğe tecavüz iddiasıyla tartaklandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yemek götürdüğü köpeğe tecavüz ettiği öne sürülen T.K. (16), mahalle halkının tepkisine neden oldu. Mahallelinin tartakladığı T.K., kayıplara karışırken, Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Vahit Çevik, suç duyurusunda bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Eskiçeşme Mahallesi Değirmenler Sokak'ta meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan T.K., iddiaya göre, restoran sahibi Y.S.'nin kangal kırması 4 yaşındaki 'Lord' isimli köpeğine yemek götürdü. T.K., işletmeye 2 sokak uzakta, evin bahçesindeki kulübede bağlı duran köpeğe tecavüz etti. Olayı gören mahalle sakinleri, T.K.'ye tepki gösterdi. Kulübenin etrafında toplanan kalabalık, T.K.'yi tartakladı. Kente 2 ay önce gelerek, restoranda işe başladığı öğrenilen T.K., mahallelinin elinden kurtulup, kayıplara karıştı.

'SAVCILIĞA VE POLİSE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Olayın görgü tanıklarından K.B., "Böyle bir şerefsizlik olabilir mi? Böyle gençlik olur mu? Zavallı hayvana bu yapılır mı? Bunun adı sapıklık. Marketten dönen komşumuz, gencin pantolonunu indirdiğini ve köpeğin arkasına geçtiğini görünce bağırmaya başladı. Herkes toplandı" dedi. Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ise "Bodrum'da her yıl hayvan zehirlemeleri ve katliamları yaşıyoruz. Bir bu, eksikti; bu da oldu. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Bu genç, psikolojik olarak hasta olabilir. Tedavi edilmeli" diye konuştu.

Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Vahit Çevik de "Arkadaşımız ile hemen olaya müdahil olduk. Savcılığa ve polise suç duyurusunda bulunduk. Artık hayvanlara bu tür, rezilce işkenceler yapılmasını önlemek için hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Öte yandan T.K.'nin tartaklanma görüntüsü bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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