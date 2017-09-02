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Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu

Alparslan ÇINAR- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - KURBAN Bayramı'nın 2'nci günü Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tatilcilerle doldu taştı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da hava sıcaklığı...

Konyaaltı Sahili'nde bayram yoğunluğu

Alparslan ÇINAR- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - KURBAN Bayramı'nın 2'nci günü Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tatilcilerle doldu taştı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da hava sıcaklığı 31 derece, deniz suyu sıcaklığı 26 derece nem oranı ise yüzde 50 ölçüldü. Sıcak havayı ve bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı tatilciler denizde yüzmenin keyfini sürerken bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Bazı tatilcilerin de sahilde kamp çadırı kurdukları görüldü. Sabah erken saatler olmasına rağmen sahilde yoğun bir kalabalık gözlendi. Tatilin ve denizin keyfini ise en çok çocuklar çıkardı.
İstanbul'dan bayram tatili için Antalya'ya gelen Ceren Güven, sıcak havanın keyfini çıkardığını söyledi. Sahilin kalabalık olduğunu da belirten Güven, “Sabah erkenden geldim sahile. Beklemediğim bir kalabalıkla karşılaştım. Sanırım tatil diye herkes gelmiş" dedi.

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