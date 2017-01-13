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 Konyaaltı'nda okul bahçesinde taşıma kar heyecanı

ANTALYA, () - ANTALYA'da Konyaaltı Belediyesi, karın olduğu bölgeye gidemeyen öğrenciler için okul bahçesine kamyonlarla kar getirdi. Z. Marsel- Z. Denizhan Öner İlkokulu öğrencileri, Konyaaltı Belediyesi'nin kamyonla getirdiği kar ile okul...

 Konyaaltı'nda okul bahçesinde taşıma kar heyecanı

ANTALYA, () - ANTALYA'da Konyaaltı Belediyesi, karın olduğu bölgeye gidemeyen öğrenciler için okul bahçesine kamyonlarla kar getirdi.
Z. Marsel- Z. Denizhan Öner İlkokulu öğrencileri, Konyaaltı Belediyesi'nin kamyonla getirdiği kar ile okul bahçelerinde ilk kez karla tanıştı. Kamyonların karı dökmesiyle birlikte öğrenciler kartopu savaşı için yerlerini aldı. Öğrencilerin kar heyecanına öğretmenler de eşlik etti. Öğretmen ve öğrenciler, birbirleriyle kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi.
Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, bu yıl ilçenin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı olduğunu söyledi. Başkan Böcek, okullardan zaman zaman kar getirilmesiyle ilgili talepler aldıklarına değinerek, "Geyikbayırı ve Saklıkent mahallelerinden kar getirerek öğrencileri sevindirmek istedik. Hafta sonları Antalyamızdan birçok vatandaşımız kar görmek için Saklıkent'e gidiyor. Biz de okulları nedeniyle karın olduğu bölgeye gitme fırsatı bulamayan öğrencilerimize sürpriz yapmak istedik. Onların mutluluğu bizler için her şeyin başında gelir" dedi.

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