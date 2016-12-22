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Konya'ya şehit ateşi düştü

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ militanları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan baba evine ulaştı.

Konya'ya şehit ateşi düştü
FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ militanları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan baba evine ulaştı.

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 14 asker şehit olmuş, 33 asker de yaralanmıştı. Şehit olan askerler arasında Uzman Çavuş Burak Boz'un da olduğu belirtildi. Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesi Cinler Mahallesi'nde bulunan baba Özkan anne Gülhan Boz'a askeri yetkililer tarafından verildi.

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