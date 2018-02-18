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Konya'ya şehit ateşi düştü

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, nöbet değişimine giden 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp, devrildi. Askerlerden 2'si, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, suya kapılıp şehit olan 2 askerden Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Konya'ya şehit ateşi düştü
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, nöbet değişimine giden 4 askerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp, devrildi. Askerlerden 2'si, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, suya kapılıp şehit olan  2 askerden Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesindeki baba evine ateş düştü. 

2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı 4'ncü Bölük'ten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu'na gitmek üzere yola çıkan 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak yağış nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı. Askerlerden 2'si, devrilen askerî araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2 asker ise sel suyuna kapılıp gözden kayboldu. Sel sularında boğulup şehit düşen 2 askerin naaşı, yapılan arama çalışması sonucu bulundu. 
Şehit olan askerlerden Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın acı haberi memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki çiftçi babası Ayhan Ertaş ile boşanan annesi Durmuşe Başdemir'e askeri yetkililer tarafından verildi. Ertaş'ın şehit düştüğünü öğrenen yakınları eve akın etti. 4 kardeş olan şehit Ertaş'ın, cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Başköy Mahallesi'nde düzenlenecek dini ve askeri törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.

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