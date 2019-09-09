Konya'ya şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Spingin Tepesi üs bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın acı haberi memleketi Konya'ya ulaştı.

Spingin Tepe üs bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Şehit Sarı'nın acı haberi Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki ailesine haber verildi. Sarı'nın bugün ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle Konya Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.