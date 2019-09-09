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Konya'ya şehit ateşi düştü (2)
6 AY ÖNCE NİŞANLANDI 2'nci Hudut Tuğay Komutanlığı'nda görevli olan ve Spingin Tepe bölgesinde dün gece arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade...
GENEL 09.09.2019, 10:25
6 AY ÖNCE NİŞANLANDI
2'nci Hudut Tuğay Komutanlığı'nda görevli olan ve Spingin Tepe bölgesinde dün gece arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın (23), 1 yıl önce uzman onbaşı olarak göreve başladığı belirtildi. Daha önce markette çalışan Sarı'nın, aynı iş yerinde çalışan Sedagül Ayhan ile yaklaşık 6 ay önce nişanlandığı ve seneye düğün yapmayı planladığı belirtildi. Acı haberin ardından fenalaşan baba Erol ve anne Gülizar Sarı ise yakınları tarafından sakinleştirildi.
Şehit Sarı'nın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Namazgah'ta düzenlenecek törenin ardından Konya Şehitliği'nde defnedilecek.
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