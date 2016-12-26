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Konya Valiliği'nden sahte kar tatili uyarısı

KONYA Valiliği, kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil olduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve eğitime ara verilmediğini açıkladı

Konya Valiliği'nden sahte kar tatili uyarısı
KONYA Valiliği, kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil olduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve eğitime ara verilmediğini açıkladı.

Vaililiğin internet sitesi yapılan açıklama, kentte yarın (Pazartesi) kar tatili yapıldığına yönelik haberlerin yayınlandığı belirtilerek şöyle denildi:

''25 Aralık 2016 pazar günü Konya Valiliğimizin internet sitesi görüntüsü üzerinden 26 Aralık 2016 pazartesi günü okulların tatil edildiği yönünde bir haber yayınlanmış olup, vatandaşlarımızın asılsız olan bu habere kesinlikle itibar etmemelerini, Konya Valiliğimizin internet sitesi olan konya.gov.tr adresinden takip etmeleri gerekmektedir. Valiliğimizce; 26 Aralık 2016 Pazartesi günü okullar tatil edilmemiştir." 

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