Konya merkezli FETÖ operasyonu: 70 asker hakkında yakalama kararı(2)

44 GÖZALTI

Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği, 'kripto' olarak bilinen 70 asker hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından bugün 34 ilde gerçekleşen operasyonda şu ana kadar 30 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

Konya'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması yönelik bugün ikinci bir operasyon daha düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Konya merkezli Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Kırıkkale olmak üzere 8 ilde yapılan operasyonda da 11'i muvazzaf 14 asker gözaltına alındı.

