Konya, kütüphane kullanımında birinci

KONYA, () - TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) geçen yıl 2 milyon 459 bin 197 kişi tarafından halk kütüphanelerinin kullanıldığı Konya'nın, 'kütüphane kullanılan iller' arasında birinci olduğu açıklandı. TÜİK verilerine göre, İstanbul ikinci, Manisa ise üçüncü oldu.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü'nce illere göre, halk kütüphanelerinin 2017 yılında kaç kişi tarafından kullanıldığına yönelik istatistik açıklandı. Açıklamada, Türkiye'de geçen yıl 25 milyon 91 bin 232 kişinin halk kütüphanelerinden faydalandığı belirtildi. Konya'nın 2 milyon 459 bin 197 kullanıcıyla birinci, İstanbul'un 1 milyon 187 bin 457 kişiyle ikinci, Manisa'nın da 946 bin 254 kullanıcıyla üçüncü olduğu kaydedildi.

KÜTÜPHANE SAYISINDA ANKARA LİDER

TÜİK tarafından Türkiye'de 1146 halk kütüphanesinin bulunduğu ve iller arasında 43 halk kütüphanesiyle Ankara'nın birinci sırada yer aldığını belirtildi. Ankara'yı 38’er halk kütüphanesiyle Nevşehir ve İzmir'in, 36 kütüphaneyle İstanbul'un ve 35 kütüphaneyle Konya'nın takip ettiği kaydedildi.

KAYITLI ÜYEYLE BİRİNCİ DİYARBAKIR

Ülke genelinde halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısının 2 milyon 201 bin 39 olduğu belirtilirken, kayıtlı üye sayısında Diyarbakır'ın 92 bin 349 üyeyle birinci, 91 bin 118 üyeyle İzmir'in ikinci, 88 bin 178 üyeyle İstanbul'un ise üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.



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