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Konya Kitap Günleri’nde ziyaretçi rekoru kırıldı

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Konya Kitap Günleri bu yıl 522 bin 2017 ziyaretçiyi ağırladı. 450 yazar ve 250 yayınevinin katıldığı kitap günlerinde 1 milyonu aşkın kitap, okurlarla buluştu. Büyükşehir...

GENEL 01.11.2019, 11:07
Konya Kitap Günleri’nde ziyaretçi rekoru kırıldı
KONYA'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Konya Kitap Günleri bu yıl 522 bin 2017 ziyaretçiyi ağırladı. 450 yazar ve 250 yayınevinin katıldığı kitap günlerinde 1 milyonu aşkın kitap, okurlarla buluştu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Konya Kitap Günleri' 18-27 Ekim tarihleri arasında dünyaca ünlü bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına 'Tüm Zamanların Baharı: Kitap' sloganıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 250 yayınevinin, 450 yazarın ve 1 milyonu aşkın kitabın okuyucuyla buluştuğu Konya Kitap Günleri'nde Türkiye’nin önemli kalemleri 10 gün boyunca söyleşi ve konferanslarda 522 bin 217 kişiyle buluştu. Bu ziyaretçi sayısıyla, Anadolu’daki kitap fuarlarının da rekoru kırılmış oldu.
Konya Kitap Günleri’nin son gününde de birbirinden önemli yazarlar okurlarıyla bir araya geldi. Tarihçi İlber Ortaylı’nın, 'Türkiye’nin Yakın Tarihi' konulu söyleşisi Konyalı kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Fuarın son gününde tarihçi Ahmet Şimşirgil, Tufan Gündüz, Pelin Çift, İbrahim Sadri, Nurullah Genç, Selahattin Yusuf, Sevda Türküsev gibi isimler söyleşi yaparken çok sayıda yazar da imza günü düzenledi. Konya Kitap Günleri’nin son gününde ziyaretçilerden 500 bininci kişi alkışlarla karşılandı. 500 bininci kişi olarak salona giren Arzu ve Timur Yetiş ailesine tarihçi İlber Ortaylı tarafından çiçek ve çeşitli kitaplar hediye edildi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye örnek olacak etkinliklerle Konya Kitap Günleri’ni tamamladıklarını belirterek, "İmza günleri, söyleşiler, atölye çalışmaları gibi çok sayıda etkinliğin yer aldığı Konya Kitap Günleri’ni şenlendiren her yaştan hemşehrimize, özellikle çocuklarımıza çok teşekkür ediyor, emeği geçen herkesi, bütün yazarları ve yayın evlerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

  

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