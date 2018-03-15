Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi: ABD nişasta bazlı şekeri, sağlık kaygısıyla azalttı

KONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Amerika Birleşik Devletleri'nin, nişasta bazlı şeker üretimini 'sağlık kaygısı' nedeniyle azalttığını belirtti. Çakır, ''ABD Tarım Bakanlığı kamuoyuna açıkladığı raporda; 2000-2016 yılları arasında toplam şeker üretimi içinde pancar şekeri üretiminin yüzde 24 arttığı, mısırdan elde edilen fruktoz şurubu tüketiminin ise yüzde 35 azaldığını belirtmiştir. Yine aynı rapor bu azalışın 'sağlık kaygısı' nedeniyle olduğunu vurgulamıştır'' dedi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararıyla gündeme gelen pancar şekeri ve nişasta bazlı şekerle ilgili bir rapor hazırladı. Raporun bilimsel verilere dayanılarak hazırlandığını belirten mütevelli heyet başkanı Dr. Mikdat Çakır, ABD'nin nişasta bazlı şeker üretimini azalttığına dikkat çekti.

ABD NİŞASTA BAZLI ŞEKER ÜRETİMİNİ AZALTTI

Dr. Mikdat Çakır, şunları söyledi:

''ABD Tarım Bakanlığı ve Kongre Raporlarına göre, ABD gıda sanayii şeker tüketimi geleneksel olarak mısırdan elde edilen nişasta bazlı şeker (NBŞ) ağırlıklı ve öncelikli bir seyir izlerken, son yıllarda sağlık riskleri nedeniyle bu şeker türünün üretiminin gerilediği belirtilmiştir. ABD Tarım Bakanlığı kamuoyuna açıkladığı raporda; 2000-2016 yılları arasında toplam şeker üretimi içinde pancar şekeri üretiminin yüzde 24 arttığı, mısırdan elde edilen fruktoz şurubu tüketiminin ise yüzde 35 azaldığını belirtmiştir. Yine aynı rapor bu azalışın 'sağlık kaygısı' nedeniyle olduğunu vurgulamıştır.''

ABD Tarım Bakanlığı'nın gelecek 10 yıllık planlamada da nişasta bazlı şeker tüketiminin azalmaya devam edeceği yönünde çalışma yaptığını kaydeden Çakır, ''ABD’de mısır nişasta bazlı şeker tüketiminin, azalmaya devam edeceği ve şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen şeker tüketiminin yüzde 21 oranında artacağı raporlanmıştır. ABD’de NBŞ tüketiminde yaşanan gelişmeler değerlendirildiğinde; ülkemizde de NBŞ tüketiminin azaltılması gereğinin vatandaşlarımızın sağlığının korunması adına stratejik önemde olduğu ortaya çıkmaktadır. Sağlıkla ilgili bir diğer sorun da, son derece zehirli bir kimyasal olan civanın nişasta bazlı fruktoz şurubu ürünlerinde tespit edildiği meselesidir. ABD Tarım ve Ticaret Politikaları Enstitüsü'nün 2009 yılı raporuna göre civanın NBŞ içeren gıdalarda tespit edilmesidir. Bunun nişasta bazlı şeker üretiminde kullanılan kostik soda üretiminde civa kullanılmasından kaynaklandığı, bundan dolayı mısırdan elde edilen fruktoz şurubunun sağlığı tehdit ettiği vurgulanmıştır. Üniversitemiz bilim heyeti tarafından hazırlanan raporlar, üniversitemiz web sitesinde yayınlanmaktadır'' diye konuştu.

ABD'de 2009 yılında 27 milyon ton olan şeker pancarı üretiminin yüzde 24 artarak, 2016 yılında 33.5 milyon tona ulaştığını ifade eden Çakır, ''ABD’de 2009 yılında 4,2 milyon ton olan pancar şekeri üretimi yüzde 12 artarak 2016 yılında 4,7 milyon ton olmuştur. ABD’de şeker pancarı ve şeker kamışından üretilen şeker tüketimi 2000 yılında günlük kişi başı 48 gram iken yüzde 4 artarak 2016 yılında 50 gram olmuştur. ABD’de 2016 yılında 11,2 milyon ton olan toplam şeker pancarından ve şeker kamışından elde edilen şeker tüketiminin yüzde 21 artarak 2027 yılında 13,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir.'' dedi.

Çakır, ABD’de 2000 yılında kişi başı günlük yüksek fruktozlu mısır şurubu tüketiminin 46 gram iken, bu değerin yüzde 35 azalarak 2016 yılında 30 gram düştüğünü kaydetti. Çakır, ''ABD’de azalan nişasta bazlı şeker talebinden dolayı, ABD’nin nişasta bazlı şeker üretiminin devamlılığı ihracata ve özellikle yeni pazarların bulunmasına bağlıdır. ABD’de nişasta bazlı şeker tüketiminin azalmasının nedeni olarak sağlıkla ilgili kaygıların olduğu belirtilmiştir. ABD fabrika bazlı satış kotası belirleyerek pancar şekeri üretimi yapmaktadır. Bu kota ABD şeker tüketiminin yüzde 85’inden az olmamak kaydıyla belirlenir . ABD’de 2018 yılında rafine edilmiş şeker (pancar şekeri) için ton başına ortalama olarak 531 dolar/ton minimum fiyattan alım garantisi verilmektedir. Bu alım garantisi NBŞ için verilmemektedir'' dedi.

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