Konya Derbent'te 45 aile, ev sahibi olmanın sevincini yaşadı

Tolga YANIK/KONYA, () - BAŞBAKANIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Derbent ilçesinde yaptırılan konutların kurası çekildi. Çekilen kurada 45 kişi ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.

TOKİ tarafından Konya'nın Derbent ilçesinde yaptırılan '2+1' konut projeleri için bugün kura çekimi yapıldı. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekilişine katılanlar, kendilerine çıkacak daireleri meraklı gözlerle bekledi. Kura çekimi sonunda başvuruda bulunan 45 kişinin daireleri belirlendi.

Derbent Belediye Başkanı Ak Partili Hamdi Acar, "Derbent Konya'nın en güzel ilçelerinden biri. Bu ilçede bir ev sahibi olmak ayrılacıktır. TOKİ'yeçok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kızı için kuraya girdiğini söyleyen Mehmet Eşkin, "Mutluyuz. Burada evi olmayanlar ev sahibi oldular. Yapanlardan Allah arzı olsun. Devamını istiyoruz. Devamı yapılsın ki Konya'da oturan Derbentliler buraya gelir ve ev sahibi olur. Kızım için aldım. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu.



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